Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

ARDAHAN (İHA) - - Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde 2 otomobil, tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu kara saplandı.

Köy yolunda kara saplanan 2 otomobili kurtarmak için köylüler seferber oldu. Kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar bulunduğu yerden kurtarıldı.

Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

Traktör, Ardahan, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title