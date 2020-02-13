Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Haberler » 3. Sayfa » Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler

Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Tokat'ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:16
Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

'ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Reşadiye-Aybastı kara yolunda aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 aracın kaldığı bilgisini alarak harekete geçti. Jandarma ve Karayolları ekipleri karda mahsur kalan 6 kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç içinde bekleyen vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılarak karakol komutanlığına getirildi. Burada vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler