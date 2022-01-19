Tipide mahsur kalan 40 öğrenci kurtarıldı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyü yolunda tipi nedeniyle 3 saat boyunca mahsur kalan 40 öğrenci kurtarıldı.

İlçede etkili olan soğuk havalar hayatı olumsuz yönden etkilemeye devam ediyor. İlçeye 26 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyü yolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. Okul çıkışı öğrencileri taşıyan 3 minibüs de köy yolunda yoğun tipi nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca mahsur kaldı. Bunun üzerine araç sürücüleri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine haber verdi. Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan öğrencilerin köye ulaşması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren zorlu çalışmanın ardından mahsur kalan 40 öğrenci köye ulaştırıldı.

Tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten öğrencilerden Züleyha Bağışçi, "Tipiden dolayı yaklaşık 3 saat yolda mahsur kaldık. İl Özel İdaresi ekiplerinin gelmesiyle yolumuz tekrar açıldı. Ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

Tipi nedeniyle aracın ilerleyemediğini söyleyen Müslüme Atsız ise "Okul dönüşü aracımız yolda kaldı, çok kötü bir tipi vardı. 3 saat burada mahsur kaldık, sağ olsunlar ekipler geldi bizi kurtardılar. İl Özel İdaresine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ