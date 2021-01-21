Tipide mahsur kalan 30 kişiyi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Kars'ta etkili olan yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 30 kişi, İl Özel İdaresinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ta 4 gün etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde yoğun tipi meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik