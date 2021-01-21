Tipide mahsur kalan 30 kişiyi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
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Tipide mahsur kalan 30 kişiyi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

21.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:20

Kars'ta etkili olan yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 30 kişi, İl Özel İdaresinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.

Kars'ta etkili olan yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 30 kişi, İl Özel İdaresinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ta 4 gün etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde yoğun tipi meydana geldi.

Tipide mahsur kalan 30 kişiyi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Tipide mahsur kalan 30 kişiyi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Tipide mahsur kalan 30 kişiyi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Tipide mahsur kalan 30 kişiyi İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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