Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu
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Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu

İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - Haberler | 3. Sayfa

Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu Karaman'dan Mersin'e gitmek üzere iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve Mersin'in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak ile telefonda irtibat kuruldu.

Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi

Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu

KARAMAN - Karaman'dan Mersin'e gitmek üzere iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve Mersin'in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak ile telefonda irtibat kuruldu. Kabalak'ın bulunduğu yerden alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ege Kabalak, sabah saatlerinde cep telefonuyla konum atarak yardım istedi. Kabalak'ın attığı konum bilgisinin Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında olan Cehennem Deresi Milli Parkı yakınlarından geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Mersin AFAD, ekipleri gencin bulunduğu bölgeye doğru hareket etti. Bölgenin dağlık ve 1 metreyi aşan kar olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter de istendi.

Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu
Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu
Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu
Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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