Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı
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Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR - Haberler | 3. Sayfa

Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı Karaman'dan Mersin'e gelmek üzere iki arkadaşıyla birlikte 24 Mart'ta yola çıkan ve Erdemli ilçesi sınırları içinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak'a ulaşıldı.

Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi

Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı

MERSİN - Karaman'dan Mersin'e gelmek üzere iki arkadaşıyla birlikte 24 Mart'ta yola çıkan ve Erdemli ilçesi sınırları içinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak'a ulaşıldı.

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Furkan Keleş, 24 Mart Çarşamba günü arkadaşları 19 yaşındaki Rabia Bingöl ve 26 yaşındaki Ege Kabalak ile otomobil ile Mersin'e gelmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı-Erdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı otomobil, saat 17.00 sıralarında Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. Cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00'de jandarma ve AFAD'a durumu bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kayıp Ege Kabalak'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, 4 gün boyunca genci aradı. Ege Kabalak, sabah saatlerinde cep telefonuyla konum atarak yardım istedi. Kabalak'ın attığı konum bilgisinin Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında olan Cehennem Deresi Milli Parkı yakınlarından geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Mersin AFAD ekipleri gencin bulunduğu bölgeye giderek Kabalak'a ulaştı. Ege Kabalak'ın Mersin'e getirilmesi bekleniyor.

Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı
Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı
Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı
Tipide kaybolan gence 4'üncü günde böyle ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR

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