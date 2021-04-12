Tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Sertavul Geçidi'nde ulaşım normale döndü
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Tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Sertavul Geçidi'nde ulaşım normale döndü

Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Sertavul Geçidi'nde ulaşım normale döndü

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni bağlayan Sertavul Geçidi'nde hava şartlarının düzelmesiyle ulaşım normale döndü.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni bağlayan Sertavul Geçidi'nde hava şartlarının düzelmesiyle ulaşım normale döndü.

Mersin'in Mut ilçesi sınırlarındaki Sertavul Geçidi'nde 2 gün önce başlayan tipi ve buzlanma sabah saatleri itibarıyla etkisini kaybetti.

Karayolları ekipleri, dün ulaşımın kontrollü sağlanmaya başlandığı bölgedeki çalışmasını tamamladı.

Trafik ekiplerince de önlemlerin alındığı bölgedeki güzergah, ulaşıma yeniden açıldı.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, 2 önce başlayan tipi ve buzlanmanın etkisiyle kapanmış, dün ekiplerin çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım kontrollü sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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