Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN
Haberler » Güncel » Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN - Haber

Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

17.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:18
Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN

'ın ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde, 11 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, olumsuz hava koşullarından dolayı yolda kaldı.

Servisteki öğrencileri yakınlardaki evlerde misafir eden vatandaşlar, jandarma ve karla mücadele ekiplerine verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.

Okul yolunu ve çevresini de temizleyen ekipler, dönüş yolunda da araçları kara saplanan Vangölü EDAŞ ekibini kurtardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler