: Tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı

07.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:17

Niğde'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalıştığı şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaktaki, özel bir firmaya ait alçı şantiyesinde çalışan işçi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İşçinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

İşçi, amfibik arazi aracıyla kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Kaynak: AA

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