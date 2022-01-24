Tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

ERZİNCAN (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli- Erzincan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama, kentteki olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olduğu belirtildi.

Kar ve tipi yüzünden dün ulaşıma kapatılan Tunceli- Erzincan kara yolunun, ekiplerin çalışmasıyla açıldığı aktarılan açıklamada, Tunceli'nin Erzincan il sınırındaki Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasındaki yolun ise halen tır geçişlerine kapalı olduğu kaydedildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Erzincan, kar, Güncel, Haber

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