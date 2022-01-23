Tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

KAYSERİ (AA) - Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas- Kayseri kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Sivas-Kayseri kara yolunda yaklaşık bir gündür aralıksız kar küreme çalışması yapan Karayolları ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Çalışmalarını Koyuncu ve Kayadipi mevkisinde yoğunlaştıran ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması da yapıyor.

Kar ve tipinin devam ettiği kara yolunda zincirsiz ve çekme halatı olmayan ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.