Tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı
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Tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Develi kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

09.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:00
Tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Develi kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

bölgesindeki yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Develi ilçesi ile kent merkezi arasındaki kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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