Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı - Haberler
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Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

AA, Ali Çelik - Güncel
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Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kağızman ilçesinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin, Cumaçay bölgesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölgede tipi etkisini sürdürüyor.

Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

AA / Ali Çelik - Güncel

Kağızman, Kars, Ağrı, Güncel, Haberler

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