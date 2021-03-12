Tipi nedeniyle kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tipi nedeniyle kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı

12.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:45
Tipi nedeniyle kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı

Etkili tipi nedeniyle sabah ulaşıma kapanan Ağrı-İran kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Etkili tipi nedeniyle sabah ulaşıma kapanan Ağrı-İran kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili tipi yüzünden ulaşıma kapanan Ağrı-İran kara yolunda, tipinin etkisini kaybetmesiyle Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce iş makineleri yardımıyla yollardaki karın temizlenmesinin ardından söz konusu kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte sabah etkili olan tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda çok sayıda trafik kazası meydana gelmiş, kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çorum Beyoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tipi nedeniyle kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:46:36. #1.15#
title