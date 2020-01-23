Tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - SİVAS
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Tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - SİVAS

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minibüs ile iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

23.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:57
Tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - SİVAS

'ın ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minibüs ile iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki hastanede tedavi olduktan sonra köyüne gitmek için minibüs ve iki otomobille yola çıkan 7 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol açılarak araçlara ulaşıldı.

Araçlarda bulunan ve kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - SİVAS
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