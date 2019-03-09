Tıp Öğrencisinin Yaralıya Müdahalesi Güvenlik Kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsüne tıp fakültesi öğrencisinin yaptığı ilk yardım güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi Ziya Huz yönetimindeki 07 SFD 52 plakalı motosiklet, Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde aynı yönde seyir halinde olan Cüneyt Z. idaresindeki 34 PG 3100 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Huz, yere düştü.

Ağır yaralanan Huz'a ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bir yerde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Sait Ongun yaptı. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince PAÜ Hastanesine kaldırıldı.

Tıp öğrencisinin müdahalesi güvenlik kamerasında

Bu arada tıp öğrencisi Ongun'un yaralıya müdahale anı bir restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kazayı görerek olay yerine koşan Ongun'un ilk yardımı yapması, Huz'un durumunun ağır olduğunu fark ederek geri dönmesi ve çantasından aldığı stetoskopla yaralının kalp atışını kontrol etmesi yer alıyor.

Ongun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza yerine yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Yaralının durumu iyi değildi. Bu tür trafik kazalarında bilinçsiz yardımlar hastaların hayatına mal olabilir. Onun için hastanın bulunduğu pozisyonda sabit tutulması gerekiyor, ben de onu yaptım. Daha sonra stetoskopla kalp sesini dinledim, kalp atışı vardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA