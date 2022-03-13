Tıp öğrencisi Utku, Ukrayna'dan veda mesajı gönderdiği annesine kavuştu

UKRAYNA'da eğitim gören tıp fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Utku Özdemiroğlu (24), babası Cengiz Özdemiroğlu'yla (54), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ardından 3 gün sığınıkta kaldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın otobüsle gerçekleştirdiği tahliye operasyonuyla Türkiye'ye döndü. Özdemiroğlu'nun, babası ile sığınaktayken Ankara'daki annesine "Anneciğim eğer sana dönemezsem seni ve Ulaş'ı (kardeşi) çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum" mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Annesine kavuşan Utku Özdemiroğlu, "Gerçekten öleceğimizi düşündüm. Babam sürekli beni sakinleştirmeye çalıştı. Çok şükür şimdi vatanımızda güvendeyiz" dedi.

Ukrayna'da eğitim gören tıp fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Utku Özdemiroğlu, babası Cengiz Özdemiroğlu ile Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının başlamasının ardından Harkiv şehrinde oturdukları binanın yanındaki sığınağa geçti. Utku, bir yandan yaşanan gelişmeleri korku içerisinde takip ederken, diğer yandan da Ankara'da yaşayan annesi Sevgi Özdemiroğlu kardeşi Ulaş ve arkadaşlarına mesaj gönderdi. Utku Özdemiroğlu, annesi Sevgi Özdemiroğlu'na "Anneciğim eğer sana dönemezsem seni ve Ulaş'ı (kardeşi) çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum" mesajı gönderdi. Annesinin sakin olması yönünde uyarıda bulunduğu Utku Özdemiroğlu, babası Cengiz Özdemiroğlu ile birlikte 3 gün boyunca kaldığı sığınaktan çıkarak, Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye operasyonuyla Türkiye'ye döndü. Ankara'daki evine gelen üniversiteli Utku, veda mesajı gönderdiği annesine sarılarak hasret giderdi.

Baba Cengiz Özdemiroğlu ise, işten izin alarak oğluna yardımcı olmak için Ukrayna'ya gittiğini belirterek, "15 günün sonunda dönüş için bilet aldım. Tam uçağın kalkacağı gün saldırı gerçekleşti. Sığınakta yaklaşık 150 insanla karşılaştık. Dışişleri Bakanlığı'ndan tahliyeye 'hazır olun' mesajı geldi. İlk otobüsün kalkacağını duyunca gitmeye karar verdik. Şehrin büyük bir bölümü boşalmıştı. Otobüse bindik, herkeste ölüm korkusu vardı. 1 gün boyunca yol aldık, sonunda Romanya'ya vardık. Orada 14 saat bekledik. Yaklaşık 1,5 gün daha yol aldık. İstanbul'da bizi bıraktılar. Herkes kendi evlerine doğru çeşitli vasıtalarla yola çıktı. Devletimizde tarafsız bir politika izliyor bundan da çok memnunuz" ifadesini kullandı.