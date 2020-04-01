Tıp öğrencisi Azra'ya, otolog yöntemiyle kök hücre nakli BURSA'nın İnegöl ilçesinde lenf kanseri olan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a (20), otolog yöntemi kullanılarak kendisinden alınan kök hücre nakledildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lenf kanseri olan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a (20), otolog yöntemi kullanılarak kendisinden alınan kök hücre nakledildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut, geçen yıl eylül ayında öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde lenf kanseri teşhisi konulan Bulut, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sosyal medya hesabından "Kemoterapi ağır, kanser büyük ama kusura bakmasın, mekan benim" paylaşımıyla hastalığa meydan okuyan doktor adayının kök hücre nakli olması için çalışmalar başlatıldı. Kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı, ancak uygun donör bulunamadı. Bunun üzerine Elif Azra Bulut için otolog yöntemiyle kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. 1,5 ay önce kendisinden alınıp, dondurulan kök hücre, dün yine kendisine nakledildi.Tedavisi süren Elif Azra Bulut'un babası Tahir Bulut, "Allah'a şükürler olsun. Kızımın kök hücre nakli gerçekleşti. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA