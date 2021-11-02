Tıp öğrencilerine burs desteği devam ediyor

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) eğitim gören Tıp Fakültesi öğrencilerine 100 bin TL'lik yeni burs desteği geldi.

Son 3 yıldır BUÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine burs desteği sağlayan Paylaşımcı Toplum Derneği, 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde de burs desteğine devam ediyor.

İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Dernek Başkanı Dr. Okan Aydın arasında imzalandı. Aynı zamanda BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan Dr. Okan Aydın, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper ile birlikte Rektör Kılavuz'u ziyaret etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren ve protokole imza atan Dr. Okan Aydın, Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Rektör Kılavuz da katkılarından dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.

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