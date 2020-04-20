Tıp öğrencileri, sağlık çalışanları için çalıp söyledi ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, enstrümanlar eşliğinde söyledikleri şarkı ile destek verdi.

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, enstrümanlar eşliğinde söyledikleri şarkı ile destek verdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 40 öğrenci, sağlık çalışanlarına moral için klip hazırladı. Öğrenciler, evlerinde Erol Evgin'in 'Sevdan Olmasa' adlı şarkısını çaldıkları enstrümanlar eşliğinde söyledi. Öğrencilerin piyano, elektro gitar, bağlama, klarnet, keman gibi enstrümanları kullanarak hazırladıkları klip, büyük beğeni topladı. Öğrenciler, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral için hazırladıkları klipi, sosyal medyada da paylaştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -

Kaynak: DHA