Tıp öğrencileri profesyonelliğe ilk adımı attı Tıp öğrencileri profesyonelliğe ilk adımı attı Geleceğin hekimleri ilk çalışmalarını yaptı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında klinik döneme geçen 4. sınıf öğrencileri fakülte dekanlığının Fuaye Alanı'nda yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açtı.

Tıp öğrencileri profesyonelliğe ilk adımı attı

Geleceğin hekimleri ilk çalışmalarını yaptı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında klinik döneme geçen 4. sınıf öğrencileri fakülte dekanlığının Fuaye Alanı'nda yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açtı.

Tıp fakültesi öğrencileri tıpta profesyonellik bloğu kapsamında kanıta dayalı tıp konusu altında ilk kez çalışma planlayarak veri toplayıp analizini yaptılar. Yaptıkları çalışmalar sonrası oluşturdukları posterler ise öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek 30 poster arasından en başarılı olanlara ödülleri verildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Füsun Artıran İğde, "Klinik döneme geçen 4. dönem öğrencilerimiz, danışman öğretim üyelerinin de yardımıyla ilk kez çalışma hipotezi geliştirip uygun veri toplama araçlarıyla topladıkları verileri değerlendirerek poster hazırladılar. Bu poster çalışmaları, ileride yapacağınız daha büyük çalışmalar için ciddi bir başlangıç olacaktır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanlığı Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergiyi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Fatih Özkan ile birlikte gezerek akademisyenlerden ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sergi ziyaretinin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilk üçe giren poster çalışmasını hazırlayan öğrencilere başarı belgesi ve "OMÜ Tıp Fakültesi" logolu tişört hediye etti.

Kaynak: İHA