Tıp Öğrencileri Kansere 'Dur' Demek İçin Vatandaşlarla Buluştu

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle düzenledikleri etkinlik ile vatandaşla buluştu. Etkinlik kapsamında stant kuran öğrenciler, bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı ve vatandaşa kanser de erken teşhisin önemini anlattı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kanser konusunda duyarlılığın arttırması amacıyla bu etkinliklere, tıp fakültesi öğrencileri de dahil oldu. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri de, İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde vatandaşlar ile buluşarak kanserde erken teşhisin önemini anlattı. Tıp Fakültesi öğrencilerinin açtığı stantta vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, öğretim görevlisi Dr. Zeynep Sofuoğlu ve Öğretim Görevlisi Hakan Gülmez vatandaşların kanser hakkında merak ettiği sorulara cevap verdi. Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren tıp fakültesi öğrencisi Ceyda Özcan, dünyada kanserden dolayı her yıl 8 milyondan fazla kişinin öldüğünü belirterek, "Bizlerin bu etkinliği yapmasındaki amaç; kanser konusunda farkındalık oluşturmak. Kanser günümüzün en büyük problemlerinden biri. Bizler de tıp fakültesi öğrencileri olarak, hocalarımızla birlikte kanser konusunda bilinçlenme ve erken teşhisin önemini anlatmak istedik. Vatandaşlarımızdan gayet olumlu tepkiler aldık" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren İzmir Demokrasi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Sofuoğlu, kanser hastalığı 2018 yılında dünya çapında 9,6 milyon insanın ölümüne sebep olduğunu söyleyerek, "Ülkemizde her yıl 170 binden fazla insana kanser teşhisi konulmaktadır. Bizler de bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte halkımıza kanser konusunda bilgi vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Vatandaşlarımızla direk iletişim kurma imkanına sahip olduk. Düzenlediğimiz etkinlikte, Sağlık Bakanlığımızın kanser konusunda yaptığı çalışmaların gayet etkili olduğunu gördük. Kanserden şüphelenen vatandaşlarımız aile hekimlerine direk giderek ücretsiz kanser taramalarını yaptırabilir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA