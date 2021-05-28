Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek
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Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek

Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, emekli olan hocaları Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever ve diğer hocaları adına Çatalca'daki hatıra ormanına 2 bin 600 fidan dikecek.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, emekli olan hocaları Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever ve diğer hocaları adına Çatalca'daki hatıra ormanına 2 bin 600 fidan dikecek.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde, Hekimliğe Merhaba Programı düzenlendi. Programa İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı. Programda öğrencileri, emekli olan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever ve Tıp Fakültesinin diğer hocaları adına İstanbul Çatalca'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Hatıra Ormanı'na 2 bin 600 fidan dikeceklerini açıkladı. Öğrenciler ayrıca hocaları Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever için üniversitenin Hasdal yerleşkesine 43 adet ceviz ve meyve fidanları dikecek. Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, öğrencilerinin bu sürprizi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"2 BİN 600 ADET AĞAÇ DİKİLECEK"

Programa katılan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bizim son sınıf öğrencilerimizin yapmış olduğu bir etkinlik. 'Fakülteye Elveda Hekimliğe Merhaba Programı'nı son iki tüm Türkiye'ye açtık.  Bu sene programı düzenleyen hocamız emekli oluyor. Tıp fakültesi öğrencileri hocamızın adına ve diğer hocalarımız adına 2 bin 600 adet ağaç dikimi yapılacak. Yine Hasdal'daki kampüsümüzde Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever hocamızın hizmet yılı kadar ağaç dikimi gerçekleşecek." diye konuştu.

"ŞU AN YAŞADIĞIM MUTLULUĞU ANLATMA İMKANIM YOK"Çok mutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, "Tıp öğretmenliği herhalde tüm mesleklerin içerisinde kutsal olanı. Öğretim üyesi olmak çok büyük bir ayrıcalık. Hem hekimlik hem öğretmenlik hem de bilim insanlığı yapıyorsunuz. Ben öğrencilerimi her zaman çok sevdim. Şu an yaşadığım mutluluğu anlatma imkanım yok. Öğrencilerimi çok seviyorum. Türkiye'nin tüm tıp fakültelerinden öğrencilerim oldu. Tüm öğrencilerime meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bu organizasyonu bir veda toplantısı gibi algılıyorum. Burası kutsal bir yuva. Uğurlar olsun" dedi.

"ÇOK HÜZÜNLÜYÜM"Üzgün olduklarını söyleyen Halil Canöz, "Bütün hocalarımız çok değerli. Mehmet hocamızın gitmesine üzülüyoruz. Çapa kan kaybediyor" dedi. Nuriye Gamze Özkul, "Çok hüzünlüyüm. Mehmet hoca bize her zaman bir baba gibiydi. Onun şefkatini ve merhametini her zaman hissederdik. Unutamayacağım hocalarımdan çok seviyorum onu" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul
Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek
Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek
Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek
Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek
Tıp öğrencileri emekli olan hocaları için 2 bin 600 ağaç dikecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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