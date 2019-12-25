Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü
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Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, diyabete farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşların kan şekerini ölçtü.

25.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:26
Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü

Muğla'nın ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, diyabete farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşların kan şekerini ölçtü.

Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Takımı üyesi 20 öğrenci, kan şekerlerini ölçtükleri vatandaşlara diyabet hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerden Beyza Türkeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce hipertansiyona dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Diyabete farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Türkeş, insanların boy, kilo ve yaş gibi bilgilerini aldıktan sonra kan şekeri ölçümü yaptıklarını ve ölçüm sonucuna dair de bilgi verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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