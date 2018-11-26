Tıp Öğrencileri Başkan Ataç'ı Kongreye Davet Ettiler

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu Kulübü üyeleri ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette kulüp mensubu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Başkan Ataç'a yürüttükleri faaliyetlerinden bahsederken, Nisan ayı sonunda gerçekleştirecekleri kongre hakkında da bilgiler verdi. Organ bağışı kampanyası da düzenleyecekleri bilgisini veren öğrenciler, Türkiye'nin birçok üniversitesinden tıp fakültelerinin öğrenci ve akademisyenlerinin katılacağı kongreye, Başkan Ataç'ı da davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç, tıp öğrencilerini gerçekleştirdikleri çalışmalardan ötürü tebrik ederek başarılar diledi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR