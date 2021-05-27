TİP'li Mengüllüoğlu: "Salgın döneminde en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi müzik ve oyunculuk sektörü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİP'li Mengüllüoğlu: "Salgın döneminde en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi müzik ve oyunculuk sektörü"

TİP'li Mengüllüoğlu: 'Salgın döneminde en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi müzik ve oyunculuk sektörü'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, müzik ve oyunculuk sektörünün pandemide en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden olduğunu ifade ederek, "Müzisyen ve oyuncular doğru düzgün yürütülen kültür sanat politikası istiyorlar.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, müzik ve oyunculuk sektörünün pandemide en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden olduğunu ifade ederek, "Müzisyen ve oyuncular doğru düzgün yürütülen kültür sanat politikası istiyorlar. Vergilerin düşürülmesini ve ertelenmesini talep ediyorlar." dedi.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, 1,5 yıldır pandemi ve yarattığı yıkımla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, iktidara salgınla mücadelenin böyle olmayacağı konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

Pandemiyle mücadele sürecini eleştiren Mengüllüoğlu, "En çok sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi müzik ve oyunculuk sektörü. Dizi, sinema ve tiyatroları da kapsayan kültür sanat alanı." diye konuştu.

Oyuncuların işçi sınıfının bir parçası olarak sigortalandırılması mücadelesi bulunduğunu ancak bununla ilgili bir şey yapma gereği duyulmadığını ileri süren Mengüllüoğlu, set emekçilerinin de mağdur olduğunu savundu.

Mengüllüoğlu, müzisyenlerin 1,5 yıl boyunca çalışma alanlarının açılmamasının onları da zor durumda bıraktığını iddia ederek, "Müzisyen ve oyuncular doğru düzgün yürütülen kültür sanat politikası istiyorlar. Vergilerin düşürülmesini ve ertelenmesini talep ediyorlar. Telif hakları konusunda bakanlığın düzgün bir çalışma yapmasını ve böylelikle güvencesiz çalışan müzisyen ve oyuncuların projeleri bittikten sonra cüzi miktarlarda da olsa para kazanmanın yolunun açılmasını istiyorlar. Özel kopyalama harcının gelir olarak kabul edilmemesini istiyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Şevval Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Fatih Terim Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİP'li Mengüllüoğlu: "Salgın döneminde en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi müzik ve oyunculuk sektörü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:28:16. #1.16#

title