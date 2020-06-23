TİP Hatay Milletvekili Mengüllüoğlu'ndan "kıdem tazminatı" eleştirisi
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TİP Hatay Milletvekili Mengüllüoğlu'ndan "kıdem tazminatı" eleştirisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "İşçiler işten ayrıldıkları zaman kıdem tazminatı almaya hak kazanıyordu.

TİP Hatay Milletvekili Mengüllüoğlu'ndan
23.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:21

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "İşçiler işten ayrıldıkları zaman kıdem tazminatı almaya hak kazanıyordu. Bu hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor." dedi.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kıdem tazminatına yönelik düzenlemenin işçilerin yıllarca çalışarak kazandığı bir hak olduğunu söyledi.

Düzenlemeyle çalışılan yıla karşılık ödenen 30 günlük sigorta priminin 15 güne ineceğini, ödemenin ise parça parça yapılacağını savunan Mengüllüoğlu, kontrolün devletten özel sektöre geçtiğini ileri sürdü. Mengüllüoğlu, "İşçiler işten ayrıldıkları zaman kıdem tazminatı almaya hak kazanıyordu. Bu hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kültür sanat kurumlarının yaşadığı zorluklara da değinen Mengüllüoğlu, özel tiyatroların sigorta primi, fatura ve kiralarını ödemekte güçlük çektiğini belirtti.

Mengüllüoğlu, kültür girişimi belgesi elde etme sürecine ilişkin yönetmelikte yapılan bir değişiklikle sorunların iyileştirileceğinin söylendiğini anlatarak "Bu değişikliğin destek fonu 300 tiyatroya 6 milyon lira. Bu desteğin nasıl alınabileceğine dair ise bir açıklama yok. Geleneksel tiyatro yapanların bu parayı alabileceği belirtilirken, diğer niteliklere sahip tiyatroların ise nasıl alabileceği belirtilmemiş. Acilen tüm özel tiyatroları kapsayan ciddi bir yasa tasarısının hazırlanması şart. O zamana kadar da seyirci sıkıntısı yaşayan, kapanmak zorunda kalan kültür-sanat kurumlarına da destek verilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi atanmasını da eleştiren Mengüllüoğlu, "Lise mezuniyeti şaibeli olan birisinin Cumhurbaşkanı danışmanı olması garabetken ülkenin en önemli kamu bankalarından birinin yönetim kuruluna atanması bir fecaat." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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