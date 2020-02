TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

06.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:04

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Yaşadığımız her acı olaydan sonra işin aslını öğrenmek için olağanüstü bir çaba harcamaktayız." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'daki deprem, Van'daki çığ ve Sabiha Gökçen Havalimanında bir uçağın pistten çıkması ile Türkiye'nin ardı ardına felaketler yaşadığını söyledi.

Yaşanan tüm acıları yüreklerinde hissettiklerini ancak acıyı büyüten, öfkeye dönüştüren bir tablo ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Baş, "Doğa olayları ve kazalar yaşamın bir parçası ancak akıl ve bilimin yol göstericiliğinde insan hayatını her şeyin üstünde tutan bir siyasal iktidar yönlendiriciliğinde bu olay ve kazaları can kaybı yaşamadan atlatmak pekala mümkündür. Fakat tam tersine her şeyin merkezine parayı ve kendi iktidarını korumayı koyan bir yaklaşım doğa olaylarını da kazaları da felaketlere ve cinayetlere çevirmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin arka arkaya doğa felaketleri ve kazalar yaşamasına, insanların hayatını kaybetmesine karşı yapılan "kader" açıklamalarını kabul etmediklerini aktaran Baş, yaşanan felaketlerle ilgili sağlıklı bilgilerin alınmasının dahi imkansız hale geldiğini ileri sürdü.

Olaylardan sonra olası can kayıplarını en aza indirmek için çaba göstermesi gereken yetkililerin ilk refleksinin iktidarın itibarını korumak olduğunu savunan Baş, "Yaşadığımız her acı olaydan sonra işin aslını öğrenmek için olağanüstü bir çaba harcamaktayız. Van'da yaşanan ikinci çığ felaketi sonrasında bugün gündemde gelen son derece önemli bir iddia var. Olayın tümüne vakıf değiliz ama ortaya atılan iddianın sonuna kadar araştırılması gerekiyor." dedi.

Baş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, Sabiha Gökçen Havalimanında bir uçağın pistten çıkmasının ardından televizyon yayınlarına katıldığını belirterek, "Tablo, tamamen kendisini düşünen bir yaklaşımın yansımasıdır. Bu ülkenin insanlarının önlenebilir nedenlerle hayatlarını kaybetmesine neden olan iktidarlar mutlaka hesap vermelidirler." dile konuştu.

Kaynak: AA