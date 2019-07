TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bu ülkede yaşayan her genç, her öğrenci ücretsiz, sağlıklı barınma hakkına sahiptir." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün, Sakarya'daki bir fabrikada işten çıkarılan işçilere dayanışma ziyaretinde bulunduğunu, onların taleplerini ve yaşadıklarını dinlediğini dile getirdi.

En meşru ve en doğal haklarını talep ettikleri için bu işçilerin fabrika önüne konulduğunu söyleyen Baş, TİP olarak her ne gündem olursa olsun işçilerin, emekçilerin meselesini temel bir başlık olarak gündemde tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

ODTÜ'deki olaylara da değinen Baş, öğrenci ve öğretim üyelerinin yanında olduklarını bildirdi. ODTÜ'nün geleceğine dair her türlü kararın, öğrenciden öğretim üyesine, çalışanına kadar temel bir fikirle alınması gerektiğine dikkati çeken Baş, "Bu ülkede yaşayan her genç, her öğrenci ücretsiz sağlıklı barınma hakkına sahiptir. Devletin görevi, tüm üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarını eşit bir şekilde karşılamak olmalıdır. Bunun yolu kaçak inşaatlar yapmak değildir." diye konuştu.

Baş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporunu da eleştirdi.

Baş, "gördüğü gerçeği yansıtmaya çalışan gazetecilere bu raporla bir sopa gösterilmeye çalışıldığını" savundu.

Kaynak: AA