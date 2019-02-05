Tip Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Yaşanan kent yağmaları, AKP dışında herkese bulaşan suçların bir ürünü gibi millete yansıtılıyor." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan ihlaller dolayısıyla ocak ayında Türkiye'de 155 işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Söz konusu kazaların dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade eden Baş, "Bunlar tesadüfen gerçekleşmiş kazalar değil. İnsanlar 21. yüzyılda ısınmaya çalışırken hayatlarını kaybediyor. Meclise, bu kazaları gündeme alma çağrısı yapıyoruz. Meclis milyonlarca yoksulun yaşam koşullarıyla ilgilenmeli. Biz devrimciler yıllarca bu ülkede işçilerin kölelik koşulları altında çalışmasından şikayet ediyorduk. AKP iktidarında durum öyle bir hal aldıki insanlar köle şartlarında bile yaşayamaz halde." diye konuştu.

Baş, Türkiye'de sayısız sorun ve dertle karşı karşıya olunduğunu ancak bazı çevrelerce tek gündemin yerel seçimlermiş gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.

Yerel seçimlerin önemli olduğunu, diğer sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğine işaret eden Baş, şunları kaydetti:

"Çok ilginç bir tablo ile karşı karşıyayız. 17 yıldır tek başına iktidar olan bir partinin yönettiği bir ülkede değilmişiz gibi bir atmosfer sergileniyor. Daha vahimi, büyük kentler başta olmak üzere pek çok yerel yönetim 25 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetiliyor. Ancak yaşanan kent yağmaları, AKP dışında herkese bulaşan suçların bir ürünü gibi millete yansıtılıyor. Sürekli kentlere ihanet edildiğinden, kentlerin yaşanamaz hale geldiğinden söz ediliyor. Örnek verecek olursak, İstanbul'da bulunan 130 gökdelenin 126'sının son 25 yıl içerisinde ortaya çıktığının bu iktidara hatırlatılması gerekiyor. Üçüncü havalimanı projesi için 2 milyon 330 bin ağaç, üçüncü köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu için de 2 milyon 157 bin ağaç kesildi. Böyle bir yerel yönetim ile karşı karşıyayız. Türkiye doğayı koruma noktasında 180 ülke arasında 177. sırada yer almaktadır. Birçok alanda da ülkemizin gerilediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yerel seçimlerde bize düşen görev kentlerimizin yaşanabilir alanlarını yok eden iktidara karşı mücadele etmemizdir."

Kaynak: AA