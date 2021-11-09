TİP Genel Başkanı Baş: "Üçüncü ittifak görüşmelerinden çıkan sonucu paylaşacağız" - Haberler
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TİP Genel Başkanı Baş: "Üçüncü ittifak görüşmelerinden çıkan sonucu paylaşacağız"

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
TİP Genel Başkanı Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, üçüncü ittifaka ilişkin yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları halkla paylaşacaklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, üçüncü ittifaka ilişkin yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları halkla paylaşacaklarını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkeyi il il gezdiklerini ve üçüncü ittifaka ilişkin görüşlerini anlatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Halktan gizli bir şey yapmadıklarını vurgulayan Baş, görüşmelerin sadece masa başında kalmayacağını, üçüncü ittifaka ilişkin yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları halkla paylaşacaklarını belirtti.

Özgürlük, eşitlik, barış ve laiklik isteyen yurttaşların alternatifsiz kalmayacağını, TİP olarak sorumluluklarının farkında olduklarını kaydeden Baş, "Bir yol var, biz o yolu görüyoruz. Bu yeni yolun, Türkiye'nin bütün siyasi dengelerini altüst edecek kadar güçlü olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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