TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi adalet"
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TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi adalet"

TİP Genel Başkanı Baş: 'Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi adalet'
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Bakanı Erkan Baş, Türkiye'nin en temel sorunlarından birisinin adalet olduğunu savundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Bakanı Erkan Baş, Türkiye'nin en temel sorunlarından birisinin adalet olduğunu savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 4. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin tartışmasının sürdüğünü, burada yaptıkları her değerlendirmede, Türkiye'nin en temel sorunlarından birisinin adalet sorunu olduğunu belirttiklerini dile getirdi.

Çorlu'da yaşanan tren kazasının yıl dönümünde, buna neden olan kişilerin hala ciddi bir yargılamadan geçmediğini, Somalı maden işçilerinin hak ve adalet mücadelesinin 15 yıldır sürdüğünü vurgulayan Baş, buna benzer sayısız örneğin gösterilebileceğini ifade etti.

Erkan Baş, konuşmasının ardından, staj yaptığı otelde ölü bulunan oğlunun davası için mücadele eden Murat Oğraş'a söz verdi.

Oğraş, yargılama sürecine ilişkin bilgi vererek, oğlunu katledenlerin cezasız kalmamasından ve adaletin sağlanmasından başka hiçbir taleplerinin olmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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