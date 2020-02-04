TİP Genel Başkanı Baş: "TSK Suriye'den çekilmeli"

04.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:00

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin Suriye'de işgalci bir konuma düşürülmeye çalışıldığını ve bunu hak etmediğini belirterek, "Geç olmadan, daha fazla kan dökülmeden TSK Suriye'den çekilmeli, Ankara ve Şam arasında doğrudan temas kurularak sorunlarımızın çözümü sağlanmalıdır." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, komşusu Suriye ile savaşın eşiğine geldiğini savunan Baş, Suriye'nin, 10 yıla yakın süredir ülkesini bölmeye çalışan emperyalist güçlere karşı mücadele ettiğini söyledi.

Suriye'ye yapılan uluslararası müdahalenin en ön saflarında yer alan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden ve bunu üzücü, kabul edilemez bir durum olarak değerlendiren Baş, "Emperyalistlerin oyunlarında figüranlık yapmanın tek sonucu, ülkemizi, halkımızı daha büyük yıkımlara, acılara sürüklemek olacak. Suriye topraklarında Suriye ordusuna karşı bir savaşın herhangi bir açıklaması olamaz." dedi.

Baş, Suriye'yi bölme ya da zayıflatmanın ABD ve İsrail'in çıkarına olacağını savunarak, bu ülkelerin çıkarı için Türkiye'nin savaşa sokulmaya çalışıldığını iddia etti.

Türkiye'nin işgalci bir konuma düşürülmeye çalışıldığını ve bunu hak etmediğini ifade eden Baş, "Geç olmadan, daha fazla kan dökülmeden TSK Suriye'den çekilmeli, Ankara ve Şam arasında doğrudan temas kurularak sorunlarımızın çözümü sağlanmalıdır. Savaşın bir tek kazananı olur; emperyalistler, para babaları, patronlar" ifadelerini kullandı.

Elazığ'daki depreme değinen Baş, deprem sonrası halkın büyük zorluklar yaşadığına dair bilgiler ulaştığını belirterek, iktidarın bu konuda adım atmasını istedi.

Baş ayrıca, bekçilerin yetkilerinin arttırılmasını da eleştirerek, iktidarın kendisine bir milis kuvvet oluşturduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA