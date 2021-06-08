TİP Genel Başkanı Baş, toplumsal muhalefetin sindirilmeye çalışıldığını savundu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Ahmet Şık hakkında soruşturma ve HDP hakkında kapatma davası açarak, toplumsal muhalefeti sindirmek istiyorlar.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Ahmet Şık hakkında soruşturma ve HDP hakkında kapatma davası açarak, toplumsal muhalefeti sindirmek istiyorlar." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halka karşı işlenen suçların arka arkaya ifşa olduğu bir dönemden geçtiklerini savundu.

Birçoğu, yıllardır ülkenin onurlu gazeteci, aydın ve akademisyenlerin dile getirdiği suçların, bu kez bir suç örgütü liderince anlatıldığını söyleyen Baş, işlenen yüzlerce suçun ortaya çıktığını ancak tek bir soruşturma bile açılmadığını, yargının harekete geçmediğini iddia etti.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın hedef haline getirildiğini öne süren Baş, şunları kaydetti:

"Ahmet Şık, ölüm tehditleriyle susturulmak isteniyor. Ahmet, milyonlarca insanın izlediği videolar ortaya çıkmadan, bu iktidarın işlediği suçların açığa çıkması için yazılar yazıyordu. Herkes video izlemekle yetinirken, Ahmet Şık bu suçların üzerinin örtülmemesi amacıyla harekete geçtiği için hedef haline geldi. Ahmet Şık hakkında soruşturma ve HDP hakkında kapatma davası açarak, toplumsal muhalefeti sindirmek istiyorlar. Bizi sindirmek isteyenler, onuruyla yaşayan insanların korkup bir adım geri atacağını sanıyorsa yanlıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta