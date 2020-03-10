TİP Genel Başkanı Baş: "Sığınmacılara kapıları açmak tüm ülkelerin sorumluluğudur"
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AK Parti, Suriye, TSK, Politika

TİP Genel Başkanı Baş: "Sığınmacılara kapıları açmak tüm ülkelerin sorumluluğudur"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sebep olunan savaşların, iklim krizlerinin insanları yerlerinden ettiğini ifade ederek, sığınmacılara kapıları açmanın tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
TİP Genel Başkanı Baş:

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sebep olunan savaşların, iklim krizlerinin insanları yerlerinden ettiğini ifade ederek, sığınmacılara kapıları açmanın tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin Suriye'de emperyalist bir tezgahın parçası olduğunu öne süren Baş, "TSK'nin yabancı ülkelerdeki konumlanması sona ermeli. Türkiye işgalci bir ülke olamaz." dedi.

Sığınmacıların koz olamayacağını da ifade eden Baş, "Sebep olunan savaşlar, iklim krizleri, insanları yerlerinden etmektedir. Bu insanlara kapıları açmak tüm ülkelerin sorumluluğudur. AB ile yapılan tüm kirli anlaşmalar çöpe atılmalı, sığınmacılar için gerçekçi ve insani bir politika geliştirilmelidir." diye konuştu.

İktidarın iç düşman ve iç cephe yaratan bir siyasi anlayışı bulunduğunu öne süren Baş, hukukun, iktidarın bir sopası haline geldiğini ve iktidarın belirlediği iç düşmanın sindirilmesi operasyonunun bir parçası olduğunu iddia etti.

Gazetecilere yönelik operasyonların düşünen insanlara ve emekçi halka verilmiş bir gözdağı olduğunu savunan Baş, iktidarın yanında olmayanların "düşman ilan edildiği" bir sürecin görüldüğünü dile getirdi.

Baş, Meclis Genel Kurulunda milletvekilleri arasında yaşanan kavgayla ilgili de halk tarafından görevlendirilen her milletvekilinin, gördüğü yanlışı, eksiklikleri halk adına takip ve ifade etme görevi bulunduğunu belirtti.

Milletvekillerinin görevlerini yerine getirdiği için yargılanamayacağını öne süren Erkan Baş, siyasi parti liderlerinin eleştirilerden payına düşeni alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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