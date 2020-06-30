TİP Genel Başkanı Baş, seçime girmek için zorunlu koşulları yerine getirdiklerini bildirdi
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TİP Genel Başkanı Baş, seçime girmek için zorunlu koşulları yerine getirdiklerini bildirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bugün itibarıyla TİP, seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajlarını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu'nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır.

TİP Genel Başkanı Baş, seçime girmek için zorunlu koşulları yerine getirdiklerini bildirdi
30.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:02

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bugün itibarıyla TİP, seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajlarını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu'nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barolara ilişkin düzenlemeyi eleştiren Baş, baroların tasfiye edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Baş, düşmanca politikalara direnebilecek hangi kurumsal güç, meslek örgütü, baro varsa bunların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini iddia ederek, baroları bölüp, parçalama politikasının halkı bölüp parçalama, savunmasız bırakma anlamına geldiğini ileri sürdü.

Kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Baş, "Yıllardır, emeğimizle alın terimizle, dişimizle tırnağımızla biriktirdiğimiz, hakkımız olan kıdem tazminatları elimizden alınmak isteniyor." dedi. Baş, bu tazminatın üçte birinin hiç ödenmeyeceğini, kalan kısmının da nasıl istenirse öyle verileceğini iddia etti.

"TİP, örgütlenmesini tamamladı"

Kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen TİP'in seçim örgütlenmesini tamamladığını, 54 ilde örgütlenme çalışmalarını belli bir aşamaya getirdiğini ve seçim yeterliliğini sağladığını bildiren Baş, "30 Haziran 2020 itibariyle TİP, seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajlarını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu'nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır." diye konuştu.

Baş, hiçbir maddi yardım almamış olmalarına rağmen işçilerin kendilerini temsil edecek bir partiyi seçim pusulasına yerleştirme hakkı kazanmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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