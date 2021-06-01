TİP Genel Başkanı Baş: "Sanatçılar açlığa mahkum edilmiş durumda"
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TİP Genel Başkanı Baş: "Sanatçılar açlığa mahkum edilmiş durumda"

TİP Genel Başkanı Baş: 'Sanatçılar açlığa mahkum edilmiş durumda'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş; sinema, tiyatro ve tüm eğlence sektörünün 1,5 yıldır hiçbir yardım almadan kapalı olduğunu belirterek sanatçıların açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş; sinema, tiyatro ve tüm eğlence sektörünün 1,5 yıldır hiçbir yardım almadan kapalı olduğunu belirterek sanatçıların açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yeni kararların dün açıklandığını anımsattı.

Eğlence mekanlarının kısmi açılma kararlarında yerini bulamadığını ifade eden Baş, "Memleketin sanatçıları açlığa mahkum edilmiş durumda. Neden? Çünkü bu mekanlarda içki içiliyor ve AK Parti içkiye karşı. Başka bir gerekçesi yok. Burada çalışanlar ne yiyip içecek, bu onların derdi değil." diye konuştu.

İktidarın, açıktan yapmaya korktuğu her şeyi salgının arkasına gizleyerek hayata geçirmeye çalıştığını öne süren Baş, "Bize 'Biz, sizin istediğiniz gibi yaşamanıza izin vermeyeceğiz. Bu ülkede herkes iktidar nasıl istiyorsa öyle yaşamak zorunda' diyorlar ama bunu söylemeye yürekleri yok. Bu yüzden kaçak dövüşüyorlar. Sinema, tiyatro ile tüm eğlence sektörü 1,5 yıldır hiçbir yardım almadan kapalı. AKP, eğlence sektörünü ve kültürel faaliyetleri yok etmek ve kontrol altına almak istiyor. Bu da bu iktidarın yaşam tarzına müdahalesinin en açık örneğidir." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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