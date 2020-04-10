TİP Genel Başkanı Baş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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İşçi Partisi, Türkiye, Politika

TİP Genel Başkanı Baş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Türkiye, 'şu iyi gelir, bu iyi gelir' gibi yanlış açıklamalarla salgına karşı açık hale getirildi.

10.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:34
TİP Genel Başkanı Baş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Türkiye, 'şu iyi gelir, bu iyi gelir' gibi yanlış açıklamalarla salgına karşı açık hale getirildi." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, konoravirüs salgınının ilk vakasının açıklandığı tarihin üzerinden bir ay geçtiğini söyledi.

AK Parti'nin, sürece dair sorumluluğunun yok sayılamayacağını belirten Baş, şöyle konuştu:

"Korona günlerinde Sağlık Bakanı ilk vakayı açıklarken, 'Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı, virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı biliniyor, dış dünyadan tamamen izole edilmiştir, hasta erkektir ve genel durumu iyidir, aile bireylerinin hepsinin izole altına alınmıştır ve bu Türkiye'de görünen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konmuştur. Bulaşmışsa bile sınırlıdır. Tedbirler alınmıştır halkımızın gönlü rahat olsun' demiştir. Geldiğimiz aşamada dün gece 50 bin tespit edilmiş vakamız var. 908 insanımızın yaşamını yitirdiğini biliyoruz. İşte önleyici tedbirler alınmış durumumuz bu."

Baş, meselenin sadece sağlık sistemi ya da bir salgın sorunu olmadığını, son 100 yılın en yüksek işsizlik oranı ile Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Kamuoyunun geniş kesimlerinde kaygının söz konusu olduğunu ileri süren Baş, şunları kaydetti:

"Karşılaştığımız sorunların büyümesinin, çekilmez hale gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu yanlış politikadır. Sağlık Bakanı ne diyor? 'Test sayımız 30 binlere ulaştı' Salgının ilk gününde itibaren muhalefet test sayısının artırılmasından bahsediyordu. Binbir gerekçeyle bunun neden yapılamadığını açıklamaya çalışıyorlardı, bugün övünür hale geldiler. Madem günde 30 bin test yapılabiliyordu bu hastalık Türkiye'ye gelene kadar ne beklediniz? Türkiye, 'şu iyi gelir, bu iyi gelir' gibi yanlış açıklamalarla salgına karşı açık hale getirildi. Temel talebimiz şeffaflıktır. Hastalığın seyri azalmıyor. Her gün binlerce yeni insan hastalanıyor ve bu hastalıkların nasıl bir sonuca ulaşacağını bir iki hafta net bir şekilde göreceğiz. Beklenmeyen ölümler ve beklenmeyen yoğun bakım ihtiyacı karşılanamayacak düzeye gelebilir. Halkın yaşamına mal olan yanlıştan iktidar bir an önce dönmelidir."

Kaynak: AA

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