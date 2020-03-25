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Koronavirüs, Erkan Baş, Politika

TİP Genel Başkanı Baş: "Koronavirüsten en fazla etkilenen bu ülkenin emekçileri, yoksulları"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Koronavirüsten en fazla etkilenen bu ülkenin emekçileri, yoksullarıdır.

25.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:26
TİP Genel Başkanı Baş:

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Koronavirüsten en fazla etkilenen bu ülkenin emekçileri, yoksullarıdır. Bu köprüden önce son çıkış uyarısıdır. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve maalesef her gün daha fazla yurttaşımızı salgın nedeniyle kaybediyoruz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde çağrılar yapıldığını anımsatarak, "İnsanlar evde ne yiyecek? Çocuklarına ne yedirecek ve nasıl yaşayacak? Bu gidişle hastalıktan insanlarımızı belki kurtaracağız ama açlıktan ve yoksulluktan ölmelerine maalesef engel olamayacağız." görüşünü savundu.

Böylesi dönemlerde ülkeyi yönetenlerin görevlerini en iyi biçimde yerine getirmesinin talep edilmesi gerektiğini savunan Baş, "Bu sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal, ekonomik krizle karşı karşıyayız. Birileri bu krizden fırsatlar, servetlerine servet katmaya, Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle bu krizi, 'neşelenerek' atlatmaya çalışıyor. Diğer tarafta bu kriz sonucunda zaten zor olan hayatı iyice yaşanmaz hale gelen milyonlar var." diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin "torba teklifin" TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Genel Kurulun bugün toplanamamasını eleştiren Baş, şunları kaydetti:

"15 dakikada 15 tane saraydan gelen ferman doğrudan yasa olarak geçti. Meclis bugün de aç-kapa yaptı. Yani fiilen TBMM çalışmalarına ara verdi. Kuşkusuz milletvekillerinin de sağlıkları önemli ve sağlıklarının korunması gerekiyor fakat şu anda işçiler inşaatta çalışırken, memurlar kamuda hizmet verirken, kuryeler sokakta vızır vızır çalışmak durumundayken, toplumun emeğiyle, alın teriyle yaşayan milyonlarca insanı mecburen işe gitmek zorundayken 'Meclis çalışmasın' demek kabul edilebilir bir şey değilir."

Koronavirüsten en fazla etkilenenlerin emekçiler ve yoksullar olduğunu dile getiren Baş, "Bu köprüden önce son çıkış uyarısıdır. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve maalesef her gün daha fazla yurttaşımızı salgın nedeniyle kaybediyoruz. Yeterince test yapılmadığı için belki de hastalığın kaçımıza bulaştığını bile bilmiyoruz. Belki hangi yakınımızın neden öldüğünü bilmiyoruz. Hangi kentlerin salgından daha fazla etkilendiğini bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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