TİP Genel Başkanı Baş, kadınların "Türkiye'nin en büyük muhalefet gücü" olduğunu söyledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kadınların gördüğü baskılara rağmen "Türkiye'nin en büyük muhalefet gücü" olduğunu belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kadınların gördüğü baskılara rağmen "Türkiye'nin en büyük muhalefet gücü" olduğunu belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadınların eşit, özgür ve adil dünya için mücadele verdiğini, bu 8 Mart'ta da meydanlarda "ayaktayız" diye haykırdığını ifade etti.

Kadınların gördükleri baskılara ve şiddete rağmen direnmeye devam ettiğini dile getiren Baş, şunları söyledi:

"Kadınların verdiği mücadelenin her geçen gün yeni kazanımlar yarattığını görmek hepimize umut veriyor. Kadınlar Türkiye'nin en büyük muhalefet gücüdür. Kadınlar iyi ki ayaktalar, iyi ki mücadele ediyorlar, iyi ki dünyamızı güzelleştiriyorlar. Kadın hareketinden korkan iktidar bu güçlü direnç karşısında boş durmuyor, hukuksuz keyfi uygulamalar gerçekleştiriyor. Birçok ilde gerçekleşen eylemlerde gökkuşağı bayraklarının, gökkuşağı renklerini taşıyan şemsiyelerin bile eylem alanlarına sokulmak istenmediğini gördük. İnsanlık bu tür resmi ayrımcılık uygulamalarını tarihin hiçbir döneminde affetmemiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen