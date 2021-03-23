TİP Genel Başkanı Baş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı Danıştayda dava açtıklarını bildirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı hukuki zeminde mücadele edeceklerini belirterek Danıştayda bu karara karşı dava açtıklarını belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının kadınları ve LGBT örgütlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin kararıyla çıkılmasının kadınlara karşı alınan bir karar olduğunu, bu nedenle kadın örgütleri ne karar alırsa arkasında duracaklarını ifade eden Baş, "Ortada hukuk dışı bir girişim vardır. TİP olarak bu karara karşı hukuki zeminde mücadele edeceğiz. Partili avukat arkadaşlarımızın hazırladıkları dava dilekçesini bugün itibariyle Danıştaya sunmuş durumdayız. Bu adımın hukuksuzca atılmış olması, bu iktidarın pervasızlığının ve kadınlardan duyduğu korkunun yansımasıdır." diye konuştu.

Erkan Baş, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirildiğini anımsatarak "Neden çorap değiştirir gibi Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor?" sorusunu yöneltti. Baş, "Bunun cevabı belli. Erdoğan, iyi olduğunu düşündüğü ne varsa 'Bunu ben yaptım.' diyor. Ne kadar kötü bir şey varsa da mutlaka bir suçlu ve sorumlu buluyor. Sürekli yeni günah keçileri üretiyor." görüşünü savundu.

Baş, milletvekilliği düşen eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hakkında kapatma davası açtığı HDP'nin de yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta