TİP Genel Başkanı Baş, işçilerin gelir ve vergide adalet istediğini söyledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "İşçi kardeşlerimiz gelirde ve vergide adalet talebini haykırıyorlar." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçesinde, iktidarın dünya sıralamasında en alt seviyelerde yer aldığını savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi örnek alındığında öğretmen maaşlarının sıralamada sondan 5. olduğunu ileri süren Baş, Türkiye'nin, her 100 bin kişiye düşen hekim sayısında da sondan ikinci sırada yer aldığını iddia etti.

Baş, Türkiye'nin, asgari ücretli vatandaşların, satın alma gücünde de son sıralarda olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"İşçi kardeşlerimiz 'geçinemiyoruz' diyor, gelirde ve vergide adalet talebini haykırıyorlar. Türkiye, salgın sürecinde milli gelirine oranla kendi halkına en az destek veren ülkelerden biri. Pandemide halk işsizlikle ve geçim zorluklarıyla mücadele ederken, bir avuç ayrıcalıklı şirketin vergi borçları sıfırlanıyor. İşsizlik rekor kırarken işsizlere ait işsizlik sigortası fonu kaynaklarının çoğu patronlara aktarılıyor. Bu halkın çoğunluğunu oluşturan milyonlar bu adaletsizliklerden bıkmış durumda. 'Geçinemiyoruz' diyorlar ve çözüm istiyorlar."

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