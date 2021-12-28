TİP Genel Başkanı Baş: "İlerici partilerin sesini Meclis kürsüsüne taşımak sorumluluğumuz" - Haberler
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TİP Genel Başkanı Baş: "İlerici partilerin sesini Meclis kürsüsüne taşımak sorumluluğumuz"

TİP Genel Başkanı Baş:
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tüm ilerici partilerin sesini Meclis kürsüsüne taşımanın sorumlulukları olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tüm ilerici partilerin sesini Meclis kürsüsüne taşımanın sorumlulukları olduğunu söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TİP'in TBMM'de temsil edilen tek sosyalist parti olduğunu ifade etti.

Temsil edilemeyen tüm ilerici partilerin de sesini Meclis kürsüsüne taşımayı bir sorumluluk olarak bildiklerini anlatan Baş, "Bundan sonra da sesi bastırılmak istenen tüm yurttaşların sesinin en güçlü biçimde TBMM çatısı altında da çıkabilmesini bir sorumluluk olarak görmeye devam edeceğiz." dedi.

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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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