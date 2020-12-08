TİP Genel Başkanı Baş iktidarın Meclis'te emekçi ve işçi temsilcilerini konuşturmadığını öne sürdü
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TİP Genel Başkanı Baş iktidarın Meclis'te emekçi ve işçi temsilcilerini konuşturmadığını öne sürdü

08.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:36
TİP Genel Başkanı Baş iktidarın Meclis'te emekçi ve işçi temsilcilerini konuşturmadığını öne sürdü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın, parlamentoda emekçi ve işçilerin temsilcilerini konuşturmadığını öne sürdü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın, parlamentoda emekçi ve işçilerin temsilcilerini konuşturmadığını öne sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade etti.

Bütçe görüşmelerine, TİP olarak, konuşup konuşmama veya susturma tartışmalarının ışığında girdiklerini belirten Baş, "İktidar, olağanüstü bir çabayla bu parlamentoda işçilerin, emekçilerin, yoksulların sesi çıkmasın, diye uğraşıyor. İktidar, emekçi ve işçilerin temsilcilerini konuşturmuyor." dedi.

Cumhur İttifakı'nın, bütçeye "evet" oyu verecek 300'ün üzerinde milletvekili olduğunu dile getiren Baş, "Bu 300 milletvekilinin karşısında iki milletvekilinin susturulmasının bir açıklamasının olması gerekir. Bunun arkasında zayıflıkları var. 18 yıldır iktidardalar ama gerçekler o kürsüden dile getirilsin istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Baş, bütçe görüşmelerinde işlerinin iktidardan hesap sormak olduğunu, iktidarın ise hesap vermek zorunda olduğunu dile getirerek, "Bu bütçe geçerse emekçilerin yükü, yoksulluk ordusu ve açlık artacak. Yurt dışına çıkmak için fırsat arayan gençlerin sayısı artacak, cezaevleri dolup taşacak." diye konuştu.

Kovid-19 sürecine değinen Baş, Sağlık Bakanına kimsenin güvenmediğini, her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, bir milyondan fazla öğrencinin imkansızlıklardan dolayı eğitimden yeterince faydalanamadığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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