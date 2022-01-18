TİP Genel Başkanı Baş, fatura artışlarına tepki gösterdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, vatandaşın, artan fatura giderleriyle nasıl yaşanacağının sorusuna yanıt aradığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, vatandaşın, artan fatura giderleriyle nasıl yaşanacağının sorusuna yanıt aradığını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyanın, artan fatura giderlerine karşı gösterilen tepkilerle dolu olduğunu, geçen yıl bin lira olan fatura giderlerinin şu an 3 bin lirayı bulduğunu ileri sürdü.

Vatandaşın, artan fatura giderleriyle nasıl yaşanacağının sorusuna yanıt aradığını savunan Baş, "Elektrik, su ve doğal gaz, günümüz şartlarında vazgeçilmez ihtiyaçtır. Ülkeyi batırdılar, bunun faturasını halka yansıtmaya çalışıyorlar. Halkın alın terinin birtakım patronlara peşkeş çekilmesinin önüne geçilmelidir." dedi.

Baş, ülkenin geleceğinin ipotek altına alındığını, buna karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu iktidarın baskıları bize vız gelir tırıs gider. AKP artık bu ülke için bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Halkın sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu iktidara karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyoruz. AKP Türkiye'sinde yaratılan baskılar, ekonomik kriz, geleceksizlik ve umutsuzluk nedeniyle insanlarımız genciyle, yaşlısıyla artık umutsuzluğa sürüklemektedir." diye konuştu.