TİP Genel Başkanı Baş: "Bu iktidarla darbe tartışması yapmak akıl dışıdır"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "TBMM'yi akademiyi, yargıyı darbelerle esir alan, her yeri hukuksuz biçimde ele geçirip kafasının estiği gibi kararlar alan bu iktidarla darbe tartışması yapmak akıl dışıdır.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "TBMM'yi akademiyi, yargıyı darbelerle esir alan, her yeri hukuksuz biçimde ele geçirip kafasının estiği gibi kararlar alan bu iktidarla darbe tartışması yapmak akıl dışıdır." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TİP olarak konuyla ilgili daha önce açıklama yaptıklarını hatırlatan Baş, demokrasi, adalet, bağımsızlık, özgürlük ve laikliği tehdit eden odağın AK Parti olduğunu, "saray rejiminin" direnen herkesi "darbeci ve terörist" ilan ederek bir korku iklimi oluşturmak istediğini öne sürdü.

Baş, "İşler kötü mü gidiyor? Bir koro devreye girerek, 'Darbe tehdidi var' diyor. Birileri itiraz mı ediyor? Aynı koro yine devrede. Birileri hakkını arayıp sesini mi yükseltiyor? Aynı koro yine devreye girerek, 'bunlar terörist' diye bağırmaya başlıyor. Bu ülkede darbeci arayan varsa bakması gereken yer iktidarın ta kendisidir. Laf olsun diye söylemiyoruz. Bugünkü Türkiye'yi yöneten koalisyon, 12 Eylül darbesinin öz evladıdır. Bunlar, 'Biz içerideyiz ama fikirlerimiz iktidarda.' diyen MHP'nin ortak olduğu bir iktidardır. Kenan Evren mezarda ama fikirleri tümüyle iktidarda. Kenan Evren'in hayalini kurdukları, AKP iktidarında gerçek haline geliyor." görüşünü savundu.

Baş, AK Parti iktidarları döneminde halk iradesinin ayaklar altına alındığını, sayısız belediyelere kayyum atandığını, üniversitelerin ise kayyumlarla esir haline dönüştürüldüğünü savundu.

Bu işlemlerin rutin haline geldiğini belirten Baş, "Seçilmiş milletvekillerini ve belediye başkanlarını cezaevlerine atıp halkın temsil hakkını gasbetmek bu iktidarın en önemli eylemleri arasında değil mi? TBMM'yi akademiyi, yargıyı darbelerle esir alan, her yeri hukuksuz biçimde ele geçirip kafasının estiği gibi kararlar alan bu iktidarla darbe tartışması yapmak akıl dışıdır. Bir darbecilik iması ile bu ülke halkının iradesini yok sayan, iradeyi sadece cumhurbaşkanında temsile indiren bir yaklaşımı hakim kılmak istiyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta