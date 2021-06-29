TİP Genel Başkanı Baş: "Bu iktidar, Türkiye tarihinin gördüğü en paragöz iktidardır"
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TİP Genel Başkanı Baş: "Bu iktidar, Türkiye tarihinin gördüğü en paragöz iktidardır"

TİP Genel Başkanı Baş: 'Bu iktidar, Türkiye tarihinin gördüğü en paragöz iktidardır'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "iktidarın, Türkiye tarihinin gördüğü en paragöz iktidar" olduğunu ileri sürdü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "iktidarın, Türkiye tarihinin gördüğü en paragöz iktidar" olduğunu ileri sürdü.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, onur yürüyüşü için bir araya gelen LGBT'liler ve onlarla dayanışma için toplananlara, gazetecilere, milletvekillerine şiddet uygulandığına tanık olduklarını söyledi.

Bu görüntülere alışmayacaklarını belirten Baş, AK Parti'nin halkı korkutmak; sesini çıkarmak isteyen, iktidara teslim olmayan toplumun tüm kesimlerini sindirmek için Türkiye'yi bir polis devletine dönüştürmek istediğini savundu.

Erkan Baş, "Türkiye'nin neresinde hakkı, emeği için direnenler varsa karşılarına jandarma ve polis dikiliyor." diye konuştu.

LGBT haklarının insan hakları olduğunu, hiç kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi, dili, dini, ırkı nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamayacağını ifade eden Baş, cumartesi günü gazetecilere dönük saldırı da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Baş, "Foto muhabiri Bülent Kılıç'ı, polislerin yere yatırıp, ters kelepçe yaparak, boğazına bastırarak nefessiz bıraktıkları görüntüleri izledik. Bu tam anlamıyla bir cinayete teşebbüstür. İktidardan güç alan iktidar memurlarının gözü dönmüşlüğünün yansımasıdır. Halkın gerçekleri öğrenme hakkına sahip çıkmaya ve susturulmak istenen gazetecilerin koşulsuz şartsız yanlarında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin kararın 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini anımsatan Baş, bu kararın iptali için Danıştaya başvuru yapıldığını aktardı. Erkan Baş, "İki gün sonra yürütmeyi durdurma kararı alınması mümkün olmayacak. Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararını hemen vermelidir." görüşünü paylaştı.

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin eleştirilerde de bulunan Baş, "Bu iktidar, Türkiye tarihinin gördüğü en paragöz iktidardır. Bu iktidar, Türkiye'nin gördüğü en zengin dostu iktidardır. Tüm bunların sonucu olarak da bu iktidar, Türkiye'nin gördüğü en işçi, halk, yoksul düşmanı iktidardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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