TİP Genel Başkanı Baş, asgari ücrete büyüme oranlarında zam yapılmasını istedi - Haberler
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TİP Genel Başkanı Baş, asgari ücrete büyüme oranlarında zam yapılmasını istedi

TİP Genel Başkanı Baş, asgari ücrete büyüme oranlarında zam yapılmasını istedi
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, açıklanan büyüme rakamları oranında asgari ücrete, emeklilere ve memurlara zam yapılmasını talep etti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, açıklanan büyüme rakamları oranında asgari ücrete, emeklilere ve memurlara zam yapılmasını talep etti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin gerçek gündeminin şu anda asgari ücret tartışması olduğunu belirtti. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü ifade eden Baş, "Dünyada, dolar bazında asgari ücretin en az olduğu ülke haline gelecek Türkiye, konuşulan en üst rakama bile çıksa..." dedi.

Baş, asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini vurgulayarak "Ülkenin yarısı asgari ücretle çalışmaya mahkum ediliyor, kadınların yüzde 60'ı asgari ücretle çalışmak zorunda." ifadesini kullandı.

Eğitimli, nitelikli ve birikimli çalışanların asgari ücretle çalıştırılmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Baş, avukatlık, mühendislik, doktorluk gibi uzmanlık alanlarında çalışanların ücretinin, meslek odaları, barolar ve meslek örgütlerinin belirleyebileceği haline getirilmesini istedi.

Baş, asgari ücretteki vergileri eleştirirken, açıklanan büyüme rakamları oranında da asgari ücrete, emeklilere ve memurlara zam yapılmasını talep etti.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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