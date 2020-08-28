TIP FAKÜLTESİNİ KAZANAN TEK YUMURTA İKİZLERİ: KAZANMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
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TIP FAKÜLTESİNİ KAZANAN TEK YUMURTA İKİZLERİ: KAZANMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı (2)'KAZANMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'Hayalleri olan tıp fakültesini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sena Köksal, "Bu sene ki üniversite sınavında sayısalda Türkiye 3319'uncusu oldum ve Gazi Üniversitesi Tıp...

28.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:36

Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı (2)

'KAZANMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Hayalleri olan tıp fakültesini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sena Köksal, "Bu sene ki üniversite sınavında sayısalda Türkiye 3319'uncusu oldum ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazandım. Sınava hazırlık süreci zordu geçti ve zaten üçümüz birlikte hazırlandık. Birlikte çok soru çözdük, tekrarlar ve deneme sınavları yaptık. Bu şekilde hazırlandık. İlk sınav açıklandığında sonuçlara bakarken çok heyecanlandık. Tercih sonuçlarımız açıklandığında da çok heyecanlıydık. Üçümüz de kazanmış olduğumuz için çok mutluyuz. Orta okula kadar aynı sınıftaydık. Orta okuldan sonra ise okulumuz aynı ama sınıflarımız farklıydı." dedi.

'İLK DEFA AYRI KALACAĞIZ'

Hacettepe Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Beyzanur Köksal ise "Bende Türkiye 640'ıncısıyım. Bugüne kadar hep birlikteydik ve ilk defa ayrı kalacağız. Bu bizim için yeni bir tecrübe olacak. Kendimizi ayrı ayrı bireyler olarak görmenin bize farklı bir deneyim katacağını düşünüyoruz. Ailemiz çok sevindi. Gerçekten onlar da bize bu süreçte çok fazla destek oldular. Onlara ve Sivas Fen Lisesi ailesine, bütün öğretmenlerimize, bu zamana kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Feyza ise, "YKS sınavında Türkiye 12 bin 347'ncisi oldu. Kardeşlerimizle birlikte doktor olacağız bu çok güzel bir duygu. Biz zaten küçüklüğümüzden beri her şeyi birlikte yaşadık ve bu tecrübeyi de birlikte yaşıyoruz. Sonuçlarımızın güzel olması ayrıca mutlu etti. Hepimiz çok heyecanlıyız." dedi.

'FAZLASIYLA GAYRET GÖSTERDİLER'

Üçüzlerin babası Oktay Köksal kızları ile gurur duyduğunu belirterek, "Her aile gibi biz de çocuklarımızın başarısını görmekten, onlara harcadığımız emeğin karşılığını almaktan çok mutluyuz. Onlardan da Allah razı olsun bizi hiç üzmediler, hiçbir zaman 'kalkın ders çalışın' deme ihtiyacı hissetmedik. Bu sorumluluğu kendileri taşıdılar. Sonucunu da böyle güzel bir şekilde almış olduk. Ben hem öğretmenlerine hem kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hepsi fazlasıyla gayret gösterdiler. Çok mutluyuz, yani tüm ailelerin yaşaması gereken bir duygu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Anne Elif Köksal ise, "Ben de tabi anneleri olarak çok mutluyum. Doğduklarından itibaren ve hatta hamilelikten itibaren yoğun geçen zaman dilimleriydi. Ama sonrasında güzel sonuçlar almaları hepimizi mutlu etti. İnşallah devlete, millete hayırlı evlatlar olurlar. Biz yetiştirirken buna dikkat ettik. İnşallah bundan sonra da güzel sonuçlar almaya devam ederiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın arayacağını duyunca heyecanlandık, sevindik. Bakanımızında haberdar olması, bilgilendirilmesi ve takdir edilmesi bizleri mutlu etti. Darısı diğer tüm emek harcayan, çocukların gelişimiyle ilgilenen ailelere olsun derim." dedi.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANAN TEK YUMURTA İKİZLERİ: KAZANMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Kaynak: DHA

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