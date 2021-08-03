Tıp Fakültesi Tanıtım Günleri başlıyor
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Tıp Fakültesi Tanıtım Günleri başlıyor

Tıp Fakültesi Tanıtım Günleri başlıyor
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, üniversite adayı öğrencilere yönelik 'Tanıtım Günleri' programı düzenliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, üniversite adayı öğrencilere yönelik 'Tanıtım Günleri' programı düzenliyor. 04-06 Ağustos tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilecek etkinlikte öğrencilere Fakülte hakkında tüm bilgiler anlatılacak. Tanıtım Günleri programı Fakültenin resmi instagram hesabı üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: Habermetre

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