Tıp Fakültesi Tanıtım Günleri başlıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, üniversite adayı öğrencilere yönelik 'Tanıtım Günleri' programı düzenliyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, üniversite adayı öğrencilere yönelik 'Tanıtım Günleri' programı düzenliyor. 04-06 Ağustos tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilecek etkinlikte öğrencilere Fakülte hakkında tüm bilgiler anlatılacak. Tanıtım Günleri programı Fakültenin resmi instagram hesabı üzerinden takip edilebilecek.
Kaynak: Habermetre